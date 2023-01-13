嘉華溫偉明：樓市康復需時，料全年樓價平穩

【有線財經】發展商投地意欲依然薄弱，四份標書、最終流標收場的赤柱豪宅地，當中有份入標的嘉華，接受本台《財智．商傳》訪問時指，近年多個負面因素困擾樓市，令發展商投地變得審慎。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)溫偉明指：「這幾年你看到有社會事件、疫情、俄烏戰爭、加息，這段時間(銷售)始終滯後了，消化速度、去化量放慢下來，囤積一些貨於此，發展商都會考慮這些事情。尤其是有些地皮，要興建公共設施，地底又多基建要發展商處理，這些成本我一定要放進去。如果我們認為做不了，便不入標，但我們仍然入標就證明還可以做。」

對於與內地重新通關，不少地產業界都唱好樓市，但溫偉明看法相對保守，他說：「一個人生病，而且病了很長時間，某程度上都頗嚴重的情況下，今天我們下了很多藥，見到有好轉，再加上我們希望有多些補品，護理一下都要些時間，我期望今年全年會平穩，上半年仍然有個別地方向下調整，不過相信幅度不會很大。(全年)埋單計我認為平穩，只會有少許增長，但上半年我仍然傾向保守看法。」

礙於去年市況疲弱，嘉華只是推出3000多個單位應市，較原定計劃一半都不夠，今年希望加速推盤至8000多伙。