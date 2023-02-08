港移民取強積金傳受阻　英議員報告點名指控　滙豐否認：遵守當地法律

【有線新聞】有英國議會議員批評滙豐協助中國政府，阻止移民到當地的香港客戶取回強積金款項。

英議員批評滙豐阻止港移民取回強積金，彭博引述英國議員星期三發表的23頁報告，指滙豐以英國政府提供的入境文件未能證明客戶已移居當地為由，拒絕發放他們的強積金款項。報告認為做法並不公正，是為中國政府進行不當行為，防礙個人自由使用財產的權利，對離開香港的人造成影響。

滙豐就回應指尊重人權，與其他銀行一樣，在每一個營運的地區都遵守當地法律和監管機構的指示。