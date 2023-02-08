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梁振英率團考察南沙行程結束　冀促粵港深度合作

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  • 2023年02月08日
【有線財經】全國政協副主席梁振英率領的考察團，周二結束一連兩日在南沙的考察。他表示這次考察加深行業了解粵港合作機會，由他領導的粵港合作諮詢委員會將會於數月後，就整個廣東最新發展情況再次開會。國務院去年印發廣州南沙深化粵港澳全面合作總體方案，支持南沙協同港澳，成為面向世界的重大戰略平台，而諮詢委員會的專項小組，亦由原來8個增至現時14個。
近日深圳財政局、商務局等8個部門共同制定了20項新措施，促進中小微企業發展。當局指這次的政策範圍廣、力度大，期望可幫助中小微企紓困，同時推進高質量發展。
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