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彭博：第一阿布扎比銀行考慮以最多350億美元競購渣打
i-Cable
2023年02月09日
【有線財經】據報第一阿布扎比銀行再次考慮洽購渣打。
彭博引述消息指，第一阿布扎比銀行正考慮以300至350億美元全現金作價競購渣打，銀行上月亦曾提出收購渣打，不過雙方其後指考慮過後已叫停計劃，報道指、第一阿布扎比銀行現正私下進行研究，在收購冷靜期結束後，不排除提出收購建議。
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