雷擊和喜樓｜新加坡曾發生類似事故 何永業：避雷針保護非百分百

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【有線新聞】雷電沒打中避雷針，反而拐彎擊中高樓大廈的外側，類似事故於新加坡也發生過。有專家指即使有避雷針，如果存在更低電阻的路徑，雷電直擊大廈外牆是有可能。

市區上空形成雷暴，閃電進擊地面的高樓大廈，通常避雷針會發揮作用，將雷電引向天台，但凡事也有例外，除了香港，新加坡也有同類記錄。去年4月，新加坡中西部屋苑女王鎮一幢樓高40多層的大廈，有高層窗戶被閃電擊中，無人受傷，大廈的避雷針當時運作正常。

有工程專家表示，大廈避雷針的保護本來就並非百分百，只要有電阻更低的路徑，閃電是有可能「繞道」擊中大廈外牆。香港工程師學會電機分部代表何永業：「那個（單位的）位置連同天上的雲，路徑的電阻當刻是最小的，而不是天台我們常人想像到有避雷針、尖桿的位置。今次並不是，所以便擊中那個（單位），天台的桿（避雷針）最高，只不過提升了這些桿，有機會引導到閃電的機率，但不是百分百可以，今次這張相正正顯示到這個理論，就是這是一個或然的機率，而今次機率發生了，就是（擊中的）不是最頂而在中間。」

他又指，就算閃電不幸擊中金屬窗框，現行大部分設計都可安全將電流引導至地面。