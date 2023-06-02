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雷擊和喜樓｜新加坡曾發生類似事故　何永業：避雷針保護非百分百

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  • 2023年06月02日
【有線新聞】雷電沒打中避雷針，反而拐彎擊中高樓大廈的外側，類似事故於新加坡也發生過。有專家指即使有避雷針，如果存在更低電阻的路徑，雷電直擊大廈外牆是有可能。
市區上空形成雷暴，閃電進擊地面的高樓大廈，通常避雷針會發揮作用，將雷電引向天台，但凡事也有例外，除了香港，新加坡也有同類記錄。去年4月，新加坡中西部屋苑女王鎮一幢樓高40多層的大廈，有高層窗戶被閃電擊中，無人受傷，大廈的避雷針當時運作正常。
有工程專家表示，大廈避雷針的保護本來就並非百分百，只要有電阻更低的路徑，閃電是有可能「繞道」擊中大廈外牆。香港工程師學會電機分部代表何永業：「那個（單位的）位置連同天上的雲，路徑的電阻當刻是最小的，而不是天台我們常人想像到有避雷針、尖桿的位置。今次並不是，所以便擊中那個（單位），天台的桿（避雷針）最高，只不過提升了這些桿，有機會引導到閃電的機率，但不是百分百可以，今次這張相正正顯示到這個理論，就是這是一個或然的機率，而今次機率發生了，就是（擊中的）不是最頂而在中間。」
他又指，就算閃電不幸擊中金屬窗框，現行大部分設計都可安全將電流引導至地面。
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【拉近文化】中國古董與日本花道的高雅結合
日日有頭條：98年房署裝閉路電視打擊高空擲物
日日有頭條：07年酒樓不獲領匯續約員工失業
【小事大意義】戰場上的快樂SEN媽（上）：自閉症加過度活躍症兒令母親情緒爆煲　ACT心法3招自救
有理有得傾｜吳潔貞
吳潔貞專訪｜通關後截32宗走私藥物返內地　包括止痛、新冠口服藥　17人被捕
日日有頭條：98年香港爆發H5N1街市生意慘淡
日日有頭條：07年開埠初期紙幣估值75萬
【拉近文化】本地植物園境設計實驗
【拉近文化】羅家英戲曲機械人！
【小事大意義】一筆一劃一花草：90後植物繪圖師提筆細畫花果一生　冀讓大眾認識本土生態
日日有頭條：98年珊瑚魚驗出雪卡毒素
日日有頭條：05年團體舉辦太陽能車比賽
【小事大意義】好好說再見：難捨46年刻骨銘心夫妻情　善別服務以愛告別至親
有理有得傾｜孫玉菡
孫玉菡專訪｜指經濟不明朗　最低工資加$2.5「難能可貴」　料惠及不足十萬人
日日有頭條：00年醫管局需為割錯乳房手術賠二百萬
日日有頭條：98年二十年代蒸汽火車頭作永久展覽
日日有頭條：99年通過旅行社須列明會否收小費
日日有頭條︰97年警方打擊藥房非法售賣咳藥水
【小事大意義】傷健童心遊．下：患肝醣儲積症　需24小時鼻喉餵奶
【拉近文化】法國畫家眼中的群飛鳥兒
【拉近文化】坂本教授生辰快樂
日日有頭條：96年中巴及城巴申請加價
【小事大意義】傷健童心遊．上：患上黏多醣症三型　7歲智商倒退至1歲
日日有頭條：94年八歲女童遭兩犬咬死
日日有頭條：09年當局擬活化雷生春
有理有得傾｜林健鋒
林健鋒專訪｜冀通關增設商務和恩恤名額　內地來港免打針：香港群體免疫高
日日有頭條︰12年考評局派發首屆DSE通識模擬試卷
【拉近文化】雕塑家李展輝
日日有頭條︰07年汽車影院在港首映試業
【小事大意義】詠春 — 承傳與發揚．下　學者推兒童繪本、虛擬學習系統　盼下一代認識詠春文化
日日有頭條：95年教育界勸青少年勿沉迷追星
日日有頭條：00年千禧BB零時零分搶閘出生
【小事大意義】詠春—承傳與發揚．上　葉問親傳弟子：學生愈聰明葉問愈願教
有理有得傾｜葉劉淑儀
葉劉淑儀專訪｜指賦權特首屬強化自治　釋法沒令國安委擴權　稱行政司法仍互相制衡
日日有頭條：00年郵政署發數碼證書反應未如理想
日日有頭條：93年吳康民料回歸後三級議會制或消失
日日有頭條：99年兩公司申收費電視牌
日日有頭條：02年公僕薪酬趨勢調查取消反應不一
【拉近文化】竹棚變聖誕樹
【小事大意義】波卡西。廚餘還田 : 理大學生親身下田 將廚餘帶回田間
【拉近文化】利東街變Disco
日日有頭條：03年特首委任102名區議員
日日有頭條：02年電子賀卡興起　志願團體收入減
【小事大意義】瞌一Hub．睡眠特攻：一「瞌」兩得 睡眠、情緒問題連環解鎖
有理有得傾｜高拔陞
高拔陞專訪｜流感新冠夾擊　籲醫護避免休假　稱有計劃應對求診人數因通關大增
日日有頭條：02年北京市民遊客共度聖誕
日日有頭條：93年天壇大佛準備開光
日日有頭條：99年港人咬字不清懶音嚴重
日日有頭條：95年吸煙與健康委推出戒煙月曆
【拉近文化】庶民建築「棚仔」布市場
日日有頭條：99年何厚鏵獲舊同學讚賞
【小事大意義】回來吧村民：90後谷埔原居民搞導賞團 傳承客家文化 盼復育荒村
日日有頭條：93年首名心臟移植康復者推廣器官捐贈
有理有得傾｜張宇人
張宇人專訪｜重組中大校董會助改善管治　批變外人駕馭說法偏頗　指學生不應費時議政
日日有頭條：96年工作博覽助退役軍人求職
日日有頭條：99年粤海與銀行達成債務重組初步協議
日日有頭條：94年醫生定期到馬鞍山村義診
【小事大意義】看不見的芒草盛：肺積塵鬥士帶領視障山友　登上霧中東洋山
【拉近文化】沉浸莫內世界
【拉近文化】本地藝團的《布蘭詩歌》
日日有頭條：政府96年特許梁銘彥提早退休惹猜測　立法局成立專責委員會調查
【小事大意義】「逆」要堅強：患有躁狂抑鬱症　透過繪本重塑解開心結
日日有頭條：04年政府歡迎發展商放棄拆卸紅灣半島
有理有得傾｜張國鈞
張國鈞專訪｜律政司被指上訴欠準備：永遠可做得更好　稱不設陪審團照有公平審訊
日日有頭條：01年本港旅遊業維持正增長
日日有頭條：98年業界指機動式電子遊戲機發牌苛刻
日日有頭條：03年朱楊珀瑜接任平機會主席
日日有頭條：98年戒毒會設廠予戒毒者工作
【小事大意義】車廂變身流動畫室　90後插畫家速寫窩心贈乘客　寄語港人：珍惜每一刻每一秒
日日有頭條：95年鄭裕彤相信樓價會由低位回升
【拉近文化】篆刻推廣
【拉近文化】埋班作樂！
日日有頭條：屯門公路意外村民陰影未散
日日有頭條：00年香港文化博物館開幕
【小事大意義】塔門草荒牛改吃垃圾　90後青年組隊淨島　處理人牛衝突盼改善「牛生」
有理有得傾｜湯家驊
湯家驊專訪｜料人大就第45及63條釋法　稱設指定律師存爭議、難一刀切
日日有頭條：00年教練冀運動攀登普及化
【小事大意義】阿琴與貓 : 精神復元人士阿琴跟貓貓溝通相處　療癒自己缺口踢走抑鬱愁容
日日有頭條：99年區議會選舉坑口東兩名候選人同票
96年港府辦課程讓新移民適應
【拉近文化】虎豹別墅的前世今生
【小事大意義】一個都不能少：蔡繼有學校6點子　學生自主愉快學習
日日有頭條：02年香港教育競爭全球最激烈
有理有得傾｜李夏茵（上）
有理有得傾｜李夏茵（下）
醫衞局擬強制醫護公營服務年期　李夏茵稱受訓時長應回饋社會
日日有頭條：97年經紀巧思創作樓盤廣告
李夏茵專訪｜稱內地防控聞名「謹慎」　個案雖升抵港限制照舊：倘爆發根本不能離開小區
林定國專訪｜稱廿三條「遲交功課」　因需時研他地案例　外籍法官准審司法覆核案
日日有頭條：98年立法會討論新聞工作者操守及報道手法　不贊成政府監管
日日有頭條：98年學生請願促政府改善空氣
日日有頭條：01年警員查身份證態度欠佳投訴增加
【小事大意義】你要跑多遠 : 征戰南極超馬　視障跑手盼藉跑步推廣共融
日日有頭條：94年鯨魚擱淺死亡　疑撞反走私屏障
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日日有頭條︰97年八佰伴破產　員工開會討薪
【小事大意義】親子共學：愛環保媽媽組親子團　邊玩邊學教育下一代
日日有頭條：02年總理朱鎔基訪港三日