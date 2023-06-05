蔡玉玲查冊案｜終極上訴得直 蔡玉玲：裁決證言論、新聞自由受憲法保障

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【有線新聞】港台「鏗鏘集」前編導蔡玉玲車牌查冊案，終審法院裁定她上訴得直。

終審法院判詞提及，蔡玉玲查冊時聲明用途是「其他有關交通及運輸的事宜」，法庭認為這選項必須被理解為涵蓋任何其他與交通或運輸事宜有關的事務，沒有明確理由將真誠的新聞調查排除，因此蔡玉玲的申請，並不屬於虛假陳述。

又指署方的用字，既不清晰亦不明確，考慮到媒體及新聞機構申請及獲發證明書的數量，蔡玉玲很可能誠實地錯誤相信新聞工作是符合用途。下級法院的推斷對上訴人造成實質及嚴重不公，三位法官一致裁定，蔡玉玲上訴得直，撤銷定罪。

蔡玉玲於庭外見記者時表示：「我認為判決清晰指出重點，言論和新聞自由受憲法保障，所以無理由將真誠的新聞調查，排除在『其他交通及運輸事宜』這句的演繹上，法院的裁決很好的演繹了我們受憲法保障的言論和新聞自由的精神，希望對業界和所有仍在努力的記者，都是一件鼓舞的事。其實這些自由，對我們社會的健全發展都是必不可少的，所以我希望今次判決，亦可以令社會聚焦討論，日後無論在任何行業，在取得資訊方面如何做得更好，更符合憲法對我們，在各方面自由的保障。」