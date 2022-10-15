日本自由行｜通天閣商店街顯冷清　瞭望台建巨型滑梯吸客　有民宿未來數月訂房急升

【有線新聞】日本開放入境，雖然市面未見大批遊客，但有民宿說未來數個月訂房急升，亦有景點開拓新設施吸引遊客。

以往熱鬧的通天閣商店街開關後仍然比較冷清，間中有零星遊客影相「打卡」，香港旅客黃先生：「最大分別是雞泡魚燈籠沒有了，因為店舖結業了，增加了一個滑梯，它趁疫情期間裝修，有新景點對遊客吸引很多。」他說的是通天閣瞭望台一條長60米的巨型滑梯，由大約七層樓高滑落地底，今年5月才開幕，希望為遊客帶來新體驗。

由滑梯行過來的商店街仍然保留原有的特色。攤位遊戲疫情前已經在此，500日圓有七次機會，射中零食跌下來就可以帶回家，是否「抵玩」就看你的技術。職員說最近來玩的遊客仍然很少，攤位遊戲職員Juri：「（這天有多少旅客來？）只有兩人，今天是平日，如果是周末，可能5至6人，疫情已經過去，我想未來會有更多遊客。」

同樣期待日本旅遊業復蘇的還有專門接待旅客的民宿負責人，他說預約已經訂到明年1月。民宿負責人天方正：「真的比我想象中恢復得快很多，感覺就是洶湧而來。10月、11月、12月，甚至明年1月訂單量都比12月高。當我想調整價格的時候，我已經晚了，沒有很多日期的房間可以給我再調整價格。」他說為了重新迎接海外旅客，花了幾百萬日圓裝修旗下三十多間民宿，希望向更高檔路線發展。