孫玉菡專訪｜指經濟不明朗　最低工資加$2.5「難能可貴」　料惠及不足十萬人

【有線新聞】政府建議最低工資加至40元，勞工及福利局局長孫玉菡出席本台節目《有理有得傾》，不認同受惠人數過少，領取最低工資以上的打工仔亦能間接得益，政府將邀請最低工資委員會檢討機制，包括考慮是否一年一檢，形容沒有「心水」方案。

最低工資凍結於時薪37.5元四年，政府建議五月起加至40元，估計4.6萬至8.7萬人受惠，有勞工團體批評人數太少。

勞工及福利局局長孫玉菡出席本台節目《有理有得傾》說經濟不明朗，加2.5元已是難能可貴。孫玉菡：「有人批評是『脫節』，因為很多行業例如餐廳樓面請人時薪達70元，最低工資不只影響領取最低工資的工友，其實很多屬於低收入工種的工友都會因而得益，是間接得益，就好像這杯水一樣，原本這麼高、拉高一點，上面也會高了。以時薪40元計，月薪只有8,320元，比兩人家庭領取綜援約9,600多元為低，我認為不合適將兩者簡單比較，大家不應只看每月領取多少錢，很多人認為有工作整體生活較開心，覺得作為積極人生，社會上有貢獻。很多人、我見很多不想領取福利，想靠工作靠自己養活自己。」

現時每兩年檢討一次最低工資，政府很快發信邀請最低工資委員會檢討機制，孫玉菡說方向之一是由兩年一檢改為一年一檢，「我們沒有心水方案，如果一年做一次（檢討），形成的機制就要修改，目前以數據為本、做很多諮詢，一年之內（完成檢討）難做到。」

除了保基層工人飯碗，政府亦要「搶人才」，人才服務窗口網站運作兩星期，收到5,300份高端人才通行證申請，3,600人獲批，政府目標一年至少吸引35,000人才。孫玉菡：「留意到我們工作效率很高，真是不需要四星期（審批），網上有人指四至八小時完成審批，有些一至兩天已審批，部分審批尚在處理，要釐清資料的真偽，因為見到目前（申請、審批）速度如此快，會否很快已經超過3.5萬人（目標）？我們這一刻沒有總數的上限，始終香港對人才有很大的需要。」