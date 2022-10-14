糖尿病兼腎病洗肚需自我監測　無糖腹膜透析液免血糖過高

慢性腎病患者的腎功能隨時間逐漸下降，當步入腎衰竭階段時，便需進行透析治療，以人工方法去代替腎臟處理過濾工作。透析治療可分為腹膜透析(洗肚)及血液透析(洗血)，兩者各有特點。當中腹膜透析利用患者本身的腹膜進行過濾，去除體內代謝物及廢物。患者或會擔心腹膜透析是否達到理想治療效果，香港腎科學會義務秘書暨腎科專科容震宇醫生表示：「患者可細心留意身體有否不適，密切監測血糖及血壓水平，並按醫護人員指示記錄入水及出水量，以觀察出水量有否異常變化，加上定期驗血及進行腹膜測試，便可評估腹膜透析的效果是否理想。」

香港腎科學會義務秘書暨腎科專科容震宇醫生

出水量欠佳宜分析原因 透析過程攝入糖份或致血糖過高

患者應時刻留意身體狀況，包括有否氣促、水腫或血壓異常等，因這些症狀有機會是身體積聚過多水份的警號。當發現出水量比平常低，亦毋須過度擔心，因不同因素如飲食中攝取太多水份或鹽份等，亦可影響出水量，建議諮詢醫生以分析出水量欠佳的原因。

不少腎衰竭的病人同時患有糖尿病，容醫生指出：「腹膜透析過程中需把腹膜透析液(洗肚水)注入患者的腹腔，而傳統腹膜透析液含葡萄糖，患者在過程中會攝入糖份，從而令血糖上升，因此患者需密切留意血糖水平。」傳統腹膜透析液含有的葡萄糖濃度以數字劃分，可分為1.5%，2.5%及4.25%，數字越大，代表葡萄糖濃度越高，脫水能力越強。由於4.25%腹膜透析液的糖份很高，當用在糖尿病患者身上時需特別謹慎，以防因血糖過高而導致併發症。一般而言，醫生會先處方1.5%及2.5%的傳統腹膜透析液，觀察出水效果及血糖控制等，再決定是否需調整治療方案。現時亦有一種以多醣聚合物為成份的新式腹膜透析液，亦稱無糖洗肚水，因不含糖份，所以不會令血糖上升，同時可達到所需去水效果。

新式無糖腹膜透析液留置時間長 無礙日間工作活動

傳統腹膜透析液每6至8小時需要換一次水，患者或難以長時間外出，因而影響工作及社交。容醫生表示：「復康亦是重要的課題，我們希望盡量減低疾病及治療對患者生活的影響。有些患者希望日間能如常外出，以便上班工作，進行自己熱愛的活動及與朋友見面等。」他憶起一名中年患者，獲告知需進行腹膜透析後拒絶治療，直至病情惡化致緊急入院。他是家庭經濟支柱，因擔心治療會令他難以繼續工作，所以抗拒治療。醫護人員了解原因後，建議他考慮在日間使用新式無糖腹膜透析液，因留置腹腔時間可長達12至16小時，讓他有足夠時間上班工作，中途亦不需換水。他後來接受建議，日間使用新式無糖腹膜透析液，於下班後再使用傳統腹膜透析液，能夠好好管理病情之餘，亦可如常工作維持生計。

以上資訊由容震宇醫生提供，百特醫療支持

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