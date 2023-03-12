今屆政府部門首長多為原有人選　安徽省委書記鄭柵潔接掌發改委

【有線新聞】今屆各政府部門首長，大部分保留原有人選，其中安徽省委書記鄭柵潔將接任國家發改委主任。

「國家發展和改革委員會主任人選鄭柵潔，贊成2944票，反對1票，棄權1票。」曾在福建和浙江任職、做過國家能源局副局長和國台辦副主任的鄭柵潔，將會接替何立峰執掌發改委。

國防部長就由現屆中央軍委委員李尚福接替魏鳳和，而人民銀行行長，會繼續由現任行長易綱出任。