廣州南沙舉行大灣區輪滑邀請賽　過百支隊伍參賽

【有線新聞】廣州南沙最近舉辦了一場大灣區輪滑邀請賽，包括港澳的參加者，合共有超過100支隊伍參加。

不論是速度輪滑，還是自由式輪滑，參賽的青年都施展渾身解數，以連串流暢動作爭取好成績。這個粵港澳大灣區輪滑邀請賽，最近在廣州南沙舉行，不少區內的青年和小朋友也來到交流切磋。參賽者曾同學：「我今年11歲，今天參加平地花式繞樁。看他們比賽可看到他們做動作，做得很流暢，然後教練就會告訴我們，怎麼發力、怎麼做的。」

除了比賽之外，舉辦單位在現場安排不同企業及學校設置展覽，加深相互間的認識。廠商會蔡章閣中學學生陳同學：「這次來到很震撼，因為很多小朋友都會玩輪滑，踩得很勁、很快。我覺得他們和想像中很不同，雖然他們都是說普通話，但他們真的很熱情，小朋友很可愛，我真的很喜歡與他們交流。」

這次的比賽為期兩日，項目涵蓋自由式輪滑及滑板等。連同香港的代表，合共有超過100支隊伍參加，參加者都是來自大灣區城市。粵港澳(南沙城)國際青創社區總經理孫弘睿：「平時我們說共同家園好像很(生)硬，但這次因為大家，地域、文化、食物很相近，其實很多事我們本身已有默契。我們更多希望通過競技，一些玩樂，可以互相了解、互相融合。」

這次的比賽以共同家園作為主題，主辦方指，期望賽事可加強推廣輪滑運動，促進三地青少年交流。