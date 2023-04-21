「遼寧艦」西太平洋訓練　台指再偵獲解放軍軍機

【有線新聞】台灣軍方表示，偵獲多架次解放軍軍機飛越「台海中線」；而央視就播出遼寧艦近日在西太平洋海域，訓練遠海體系作戰能力的片段。

繼國產航母「山東艦」早前據報在遠航至西太平洋，並一度逼近關島後，央視周五報道另一艘航母「遼寧艦」，近日亦在西太平洋某海域，展開防空和反潛等多課目訓練，並出動了多架殲15戰機。

海軍遼寧艦某部門主任周建強表示：「我們構設實戰化部署場景，突出遠海實戰化部署，實戰實訓，堅持體系用兵，動態塑勢和戰訓耦合，在實戰環境中練指揮、研戰法、摸底數、強能力，錘煉航母編隊遠海體系作戰能力。」

訓練中「遼寧艦」常態保持警戒戰備值班體系，以及武器裝備待戰狀態。報道特別提到，期間有外軍艦機持續抵近偵察和跟蹤監視，「遼寧艦」官兵穩慎處置，有效應對，在面對面較量中，精準掌握海空態勢，持續檢驗戰法訓法，又強調「遼寧艦」透過遠海實戰部署演練，持續提升戰鬥力。

另外，台灣軍方指稱，自周四上午6時起至周五上午6時，共偵獲19架次解放軍軍機，其中有10架次飛越「台海中線」，包括4架次蘇30戰機和6架次殲10戰機，另有5艘次解放軍艦持續在台海周邊活動。台方以任務機、軍艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。