廣州擬調公立幼園收費標準 專家倡再增政府資助比例鼓勵生育

【有線新聞】最近廣州計劃調整公立幼稚園收費標準，不過有專家建議應該再調高政府資助的比例，以鼓勵生育。

廣州市發改委公布，去年因疫情暫停的聽證會將於下月重新召開，調整公立幼稚園的收費標準。在試點區新收費標準下，方案一：政府會資助65%的費用，而家長就要付35%；幼稚園每月學費增加支出78至173元，學費每月823至995元。

在方案二，政府資助70%，家長只需付30%，預計自收自支類規範幼兒園，新生支出每月減少40 元；其餘各類公辦幼兒園新生，每月增加支出55至193元，學費為每月705元至1058元。

根據當局統計，截至2020年，廣州有2070間幼稚園，其中公立學校有879間，有超過一半的學生就讀；而對上一次調整收費標準已是2012年，有超過十年沒加價。

雖然面對加價在即，但廣州有家長認為合理。家長程女士說：「我覺得可以理解，因為幼稚園老師很辛苦，本身公辦幼稚園就便宜。」家長張女士說：「現在物價上漲的話，可以接受吧。基本上大家都想上公辦的，希望多點學位吧。」家長易女士說：「如果幼兒園的教學質量能提高，我覺得100元是可以接受。」

不過內地近年生育率下降，當地有專家亦建議，可以再調高政府資助的比例，以鼓勵生育。