公安部：加強打擊防範證券犯罪 重點針對涉嫌犯罪股東和實際控制人

【有線新聞】公安部印發通知文件，要求全國公安機關加強打擊防範證券犯罪工作；特別強調要加大對控股股東，和實際控制人涉嫌犯罪的打擊力度。

公安部周三發布通知文件，要求全國公安機關進一步加強打擊防範證券犯罪工作，全力保障全面實行股票發行註冊制順利實施，有效維護資本市場秩序；有力保護投資者利益，並要加強調查研究針對相關制度實行後，證券犯罪出現的新特點，及時調整打擊策略和重點。

文件具體提到嚴打的相關罪行範疇和對象，包括欺詐發行證券犯罪、違規披露和不披露重要信息犯罪、中介機構配合實施財務造假、提供虛假證明文件、背信損害上市公司利益犯罪、擅自發行股票和公司和企業債券犯罪；更特別提到要加強對控股股東，和實際控制人涉嫌犯罪的打擊力度，要求做到既「懲首惡」也「追幫兇」。

文件又要求，結合註冊制下的新情況，依法打擊詐騙國家資金和科技專項資金、侵犯商業秘密等犯罪，對利用股票發行註冊制實施電信網絡詐騙、「虛擬盤」等詐騙犯罪，要重拳打擊的同時，更要不斷提升反詐宣傳體系；強調嚴格嚴厲打擊犯罪，維護市場經濟秩序，亦要最大限度減少對企業正常生產經營活動的影響。