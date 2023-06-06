湖南登山隊棄珠峰登頂救同胞 事主其後拒向嚮導付足救援費

【有線新聞】湖南有登山隊近日攀爬珠穆朗瑪峰時，途中為救人決定放棄登頂。內媒報道指，事主獲救後卻拒絕悉數支付救援費用，有登山隊員指對方不負責任，已代對方支付此筆費用。

經歷超過40日努力，包括范江濤和謝如祥在內的湖南省登山隊員，5月18日晚8時原定為登上珠穆朗瑪峰頂最後衝刺，卻在距離不足400米時遇上突發狀況。

湖南登山隊員謝如祥說：「(海拔)8400多米，看到邊上躺個人，他(范江濤)就去問了：『你是中國人嗎?』這個人她用株洲話說她是株洲人。(受困者)手套也沒有了，氧氣也沒有了，瀕臨死亡了，他(范江濤)就決定不登了，幫助她往下撤。」

范江濤謝如祥合力救出受困者，但帶離現場100多米後難以繼續，謝如祥跟擔任嚮導的雪巴人商議，承諾對方若將女事主搬回C4營地，會給予1萬美元做報酬。在雪巴人協助下，用了4個多小時將女事主帶返營地。

女事主其後康復回國，范江濤通過朋友向女事主表示要付1萬美元給雪巴人時，收到回覆表示最多只願付4000美元。

湖南登山隊員范江濤說：「我們這邊昨天(上周六)沒辦法了，我和祥哥(謝如祥)我們一人出了5000美元把錢給了。就是現在你提起這件事情，我還是很生氣，我跑去救了人，放棄了自己登珠峰幾十萬(訓練費用)，放棄了這麼長時間，最後救援費用還要我出。」

有知情人其後在網上發文稱，女事主是一名50歲姓劉的女子，本身也是湖南登山隊的成員，接受過株洲當地媒體訪問，經常在社交平台展示自己豐富的登山經歷。

據了解，她早前向任職的銀行告了10多日的長假，並在所屬登山隊不知情下，偷偷報名前來登頂；她在下山時因沒僱用嚮導，沒人協助加上體力耗盡，結果受困。

由於「海拔8000米以上無救援」是登山界的行規，而女事主獲救後的反應，加上這些細節曝光，引來大批網民到她社交平台聲討；不過范江濤其後就發文希望事件盡快平息，亦呼籲網民不再對女事主網暴。