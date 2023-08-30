易建聯宣布退役 結束21年職業籃球生涯

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【有線新聞】曾在NBA效力多年、中國男籃球星易建聯周二晚在社交網站宣布退役，結束長達21年的籃球生涯。

易建聯周二晚在微博發文稱，經過慎重考慮，決定告別21年的職業籃球生涯；又提到中國男籃和他效力的CBA球隊廣東宏遠，說每次披上國家隊戰袍都感自豪，也多謝廣東宏遠栽培，令他能代表家鄉屢奪殊榮。

廣東宏遠翌日發聲明說，充分理解和尊重他的決定，形容他是隊史上最耀眼的明星，會擇期舉辦隆重的退役儀式；包括獨行俠、湖人、巫師等多支他效力過的NBA球隊，也相繼在官方微博祝賀榮休。

現年35歲、原籍廣東、身高2.13米的易建聯司職中鋒和大前鋒，15歲起征戰CBA；2007年去美國參與NBA選秀，更被譽為是NBA華人球星、綽號「移動長城」的姚明接班人。

他在首輪被公鹿隊選中，5個賽季轉戰多支球隊，整個NBA生涯場均得分7.9分；成績不算搶眼；但他2012年重返CBA，效力廣東宏遠至今，先後帶領球隊七次奪得總冠軍；14次入選全明星，以6159個籃板和12781分，成為CBA史上籃板王和得分第二高球員。

在國家隊，他2004年起入選，參加過4屆奧運和3屆世界盃；在2008年北京奧運，更和姚明、王治郅、朱芳雨等名將組成「08黃金一代」陣容，代表國家隊打入8強；隨著易建聯離開職業生涯，「08黃金一代」12名隊員亦全數退役。