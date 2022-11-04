翻版柬埔寨事件！台58人墮求職陷阱被囚凌虐　3人疑遇害

【有線新聞】台灣發生翻版「柬埔寨賣豬仔事件」。警方在淡水及桃園合共救出58名受害人，他們都是誤墮高薪求職騙局，結果遭犯人囚禁及凌虐，目前有16人被捕。警方又指，懷疑已有3名受害人遇害，並已尋獲兩具遺體。

全副武裝的警員，周四衝入桃園一個單位，迅速制服多名疑犯，在屋內救出32人。有受害人表示：「(他們(疑犯)對你們做了甚麼)他們就是說上去一下就好，一上去就被扣(留)了，前幾天，三天只能吃(杯麵)，吃還有下藥耶，一天只有一碗麵不到一半，還連續三天這樣子，還有被打啊。(所以那時候被囚禁非常久嗎)對，有些人，一個月有些40幾天、20幾天都有。」

他們都是因為誤墮求職陷阱，在社交平台被人以5萬至20萬元新台幣利誘，到位於高雄的涉案單位後，就被囚禁和虐待。有受害人說：「入屋之後就被綁住，手銬銬起來，手機甚麼的，包包都被搶走。」

警方於周二接獲一名男子報案，稱其子應徵後失蹤，懷疑遭詐騙集團囚禁，於是採取行動，先在淡水區一個單位內救出26人，拘捕8 名疑犯，並在屋內檢獲索帶、棍、手銬及電擊棒等。警方其後根據線索，再於桃園救出另一批受害人。

兩次行動合共救出58人，拘捕16名嫌犯。經調查又發現，有3名受害人懷疑遇害，周五已在龜山山區尋獲兩具遺體。警方表示會繼續追查詐騙集團是否仍有其他據點，並追緝其餘涉案人士。