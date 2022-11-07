台版「柬埔寨賣豬仔案」拘23人　反詐騙組織指黑幫派人赴東南亞「培訓」

【有線新聞】在台灣，上星期揭發有詐騙集團，涉嫌透過高薪求職騙案，禁錮及虐待求職者，當地警方至今拘捕23名疑犯。有反詐騙組織成員指，懷疑有人專程到東南亞，學習詐騙手法再回台灣犯案。

這宗震驚全台的翻版「柬埔寨賣豬仔案」，警方救出60多人，並發現有最少3名受害人已經遇害。犯罪分子在社交平台，以高薪招聘利誘受害人，之後禁錮並虐待，由於犯案及虐待手法，與柬埔寨詐騙集團極為相似，有人懷疑兩者有所關連。

全球反詐騙組織成員SAMMY表示：「大量被帶去柬埔寨的這些幫派分子，台灣坦白講，每一個幫派都有，最新的詐騙手法、最新的洗錢手法，以及最殘暴的對待方式，基本上全部都被帶回來，台灣人蛇就跟他講，說你在這邊好好學，學完以後我就讓你回台灣，你再來教我們這邊的人。」他又說，黑幫派人到柬埔寨學習，一來是訓練他們的膽量，二來是要將這些人與犯罪捆縛，半推半就逼他們繼續犯罪。

案發至今，警方已拘捕20多人，包括綽號叫「茶董」的35歲陳姓男子，有黑社會背景，曾犯過詐騙、洗黑錢，目前已被羈押。另外兩名男子，相信其中一人負責向禁錮受害人的藏身地點運送物資，另一名37歲的蔡姓男子，則涉嫌與他人棄置屍體。

同時警方根據線索，周日在南投縣日月潭附近，再尋獲一具38歲男子遺體，連同早前在桃園龜山山區，尋獲的兩名懷疑遭虐殺的受害人，三具遺體已全部尋回。

有獲救的受害人說，曾目睹多人被虐打，「有老人家被打的，然後也有被打到失禁的，(我們)矇眼的時候，那你聽到很多棍棒(聲音)，然後以及受害者被打得哀嚎，然後還有就是槍的聲音這樣子。」又說看管的人如果心情欠佳，便會用電擊棒及棍棒等武器虐打他們。