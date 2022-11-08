外長王毅撰文堅決反制任何侵犯中國主權　原則問題寸步不讓

【有線新聞】外交部部長王毅在人民日報撰文，指中國需要繼續推進中國特色大國外交，要全面維護國家利益。

王毅指面對無理訛詐和極限施壓，要展示不畏強權的意志決心，堅定維護國家核心利益和民族尊嚴，堅決反制任何侵犯中國主權，干涉內政的錯誤行徑，在原則問題上寸步不讓。

針對台灣問題，王毅指連續與台灣地區9個所謂的邦交國建交、復交，有力打擊台獨分裂勢力氣焰，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局。並已連續挫敗利用台灣、涉疆、涉港、涉藏、疫情及人權等問題，對中國發動的各種攻擊抹黑。強調會堅決維護國家統一和領土完整，對外部勢力玩火挑釁必將予以迎頭痛擊，又指中國無論發展到甚麼程度，永遠不稱霸、永遠不搞擴張。