探月總工程師：月球科研站約2028年建成　中國航天員十年內料登月

【有線新聞】中國探月工程總設計師吳偉仁預計，月球科研站會在2028年左右建成，中國航天員有望十年內登上月球。

中國探月工程總設計師吳偉仁接受央視訪問時表示，原定明年開始由嫦娥六號，到月球南極採樣並返回的第三期探月工程，已順延並歸入第四期工程，預計2024年實施。而第四期的主要任務，還包括嫦娥七號和八號在月球上構建月球科研站的基本型。

吳偉仁表示：「這個基本型有著陸器，還有月球車、飛躍器，軌道上還有軌道器隨時在那裏觀察。然後這個飛躍器，要從月球這上面起飛，起飛過後要飛到洞眼裏面去，飛到洞眼裏面去過後在那個地方找水，開一個水(源)，它可以多次起飛。」

他稱將來要送上月球的月球車，會如一輛旅行車般大小，並由航天員駕駛，車內有床和衛生設施，並計劃透過核能系統，長時間大功率解決能源問題。他預計到2028年，會完成科研站基本型建設，中國航天員有望十年內登上月球：「(那我們甚麼時候，才能夠建成這樣的月球科研站呢?10年之內?)應該有希望。我們宇航員希望在10年之內上月球嘛，2028年左右，我們(月球科研站)就基本已經建起來了。」

他又估計，屆時月球將成為深空探測前沿基地，並有望作為探索包括火星等其他星球的重要中轉站。