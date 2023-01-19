專家：不同Omicron變異株間有交叉免疫　康復後至少3月內不會二次感染

【有線新聞】對於有部分民眾至今從未受感染，專家認為做好防護和接種疫苗都有可能是關鍵；亦有專家稱，不同Omicron變異株之間存在交叉免疫，患者康復後至少3個月內不會二次感染。

全國多地政府近日都表示，已度過新冠病毒感染高峰，不過仍有不少人至今從未受過感染。對於這些現象，中國工程院院士張伯禮認為，理論上身體健康人群較難受感染；又表示無受感染的人普遍都有做好防護措施，包括戴好口罩和勤洗手，同時接種疫苗，生活習慣亦較好。

對於有研究認為民眾是否易受感染與基因有關，張伯禮表示，的確有些個別人群是擁有特定基因種類，使他們不容易感染新冠病毒，但認為這些例子在中國甚至在世界的數量均較低，所以影響不大。

「因為每個地方的病毒都不一樣，不是一個種類的，還是有可能會再次感染。」「就是怕感染。」「會怕二次感染嘛。」「現在國外就是要傳過來那個XBB，不知道會不會讓我們再次感染。」對於民眾的這些憂慮，專家就這樣解說。南方醫科大學南方醫院醫師彭劼表示：「雖然不同的病毒株可能會(存在)，但是它還是奧密克戎(Omicron)這個亞(型)。這個大家族裏面，它一定會有交叉免疫的，至少在3個月到半年之內的這個時間裏面，不會出現第二次感染。」

他又稱，同一病毒株家族交叉免疫，至今都無出現過任何例外，即使民眾早前接種的疫苗，並非直接針對現階段的變異病毒株，但仍存在一定保護作用，而且接種後短期內有較強保護能力，呼籲民眾不必過分擔心。