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各地辦活動賀新春　民眾出遊歡度佳節

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  • 2023年01月24日
【有線新聞】各地繼續舉辦活動慶祝新春，亦有民眾選擇出遊歡度佳節。
四川雅安市舉行的一場新春廟會，除了有舞獅助陣，亦有傳統的變臉表演，吸引不少民眾觀賞和拍照留念。
在海南三亞，各地遊客聚集到這裏，享受陽光海灘之餘，又大玩各種水上活動，盡情感受另類的新春樂趣。
在福建廈門和金門，都按照慶祝新春的傳統，分別舉行盛大的煙花匯演，燃放了超過3600支煙花，點亮兩地的夜空。廈門市民林小姐說：「現場的這個煙花特別的精彩，心情也很激動。在新的一年裏，我也祝大家兔年吉祥，生活紅紅火火。」
在江西萍鄉市，早前就舉行無人機表演，超過500架無人機在天空組成不同圖案，傳遞新年美好祝福。
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