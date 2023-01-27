蔡英文宣布陳建仁接替蘇貞昌接任行政院長

【有線新聞】在台灣，蔡英文正式宣布前副手陳建仁接任行政院長。

兩人與呈辭的蘇貞昌一同出席記者會，蘇貞昌將於下星期一率領內閣總辭，翌日新舊內閣交接。蔡英文說今年充滿挑戰，期望新團隊繼續完成疫情後復甦、強化社會安全、提升基礎建設等任務。陳建仁說責任來了便勇於承擔，未來一年多時間致力強化台灣經濟、環境和社會的靭性。