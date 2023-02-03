上海動物園幼虎受驚墮池溺斃　隔近一月方撈獲、網民質疑管理不善

【有線新聞】上海動物園上月有3隻幼虎因為出現應激反應，相繼跳入水池，其中一隻幼虎溺斃，直到近日才將屍體打撈上水。有網民發現，該動物園以往常發生人為疏忽，導致動物死亡事件，質疑園方長期管理不善。

網傳片段見到，一隻幼虎在動物園水池漂浮，沒有任何動靜。園方說是上月遇溺失蹤的幼虎：「我們有3隻小老虎（跳入池中）。比較小的時候一直生活在後場，在後場不利於牠的發育，放出來之後，那天可能遊客也比較多，有一點應激反應，然後3隻小老虎就衝到水裏去了。」

園方周四發聲明稱，事發在上月9日，園方職員將1隻母虎和4頭幼虎外放，期間3隻幼虎疑因受驚跳入水池；職員立即將母虎隔開，並救起兩隻幼虎，但有一隻失蹤；直至本周三下午1時，飼養員巡視時發現失蹤幼虎屍體浮出水面；園方解釋出事當日已打撈至天黑，但因水池大和水深，加上淤泥較厚，最終一無所獲，又承諾日後會加強相關管理。

不過不少網民指出，上海動物園以往經常有動物因為意外或園方人為疏忽而死亡，質疑他們管理長期都出現問題；有人更揭發動物園，自2007年至去年的15年間，共有7隻大熊貓死亡，其中大熊貓「花生」在去年疑似因人工餵養不當，導致腸胃不適而患病，最終病故。

根據動物園官網資料介紹，該園飼養展出各類野生動物有470多種、合共5,000多隻，更獲得多項榮譽，包括「全國十佳動物園」等。