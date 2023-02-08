重慶25年來新生嬰兒首跌破20萬人　學者稱下調法定結婚年齡成效有限

【有線新聞】去年內地人口錄得61年來首次負增長，近日多省市陸續公布人口數據，其中重慶有地方新生嬰兒數量按年下跌過半。

國統局上月公布去年全國人口數據，全年出生人口僅錄得956萬人，按年減少超過100萬人。

而近日多地亦陸續公布各自的人口數據，其中貴州、青海、江西、重慶、甘肅、廣西，去年出生人口按年出現下跌，一半省份更跌超過一成。

而去年疫情重災區之一的重慶，更是自1997年以來，首次新生嬰兒跌破20萬人，其中大足區的出生人數更按年減少超過一半。

國統局指出生人口減少，主要是因為生育水平下降，又指21至35歲育齡婦女減少近500萬人。

對於近年有人大代表及專家建議，將男女法定結婚年齡，分別由22歲及20歲，降低至同為18歲。有學者認為做法是向國際看齊，不過成效有限。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，「其實全世界也是差不多，18歲就可以結婚了，我們年輕人成熟得愈來愈早，但我相信大多數人還是不會18歲結婚，很多人都沒有自己的工作，可能要養家糊口還是比較困難。」