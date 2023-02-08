返回
按輸入鍵開始搜尋

重慶25年來新生嬰兒首跌破20萬人　學者稱下調法定結婚年齡成效有限

  • i-Cable
  • 2023年02月08日
【有線新聞】去年內地人口錄得61年來首次負增長，近日多省市陸續公布人口數據，其中重慶有地方新生嬰兒數量按年下跌過半。
國統局上月公布去年全國人口數據，全年出生人口僅錄得956萬人，按年減少超過100萬人。
而近日多地亦陸續公布各自的人口數據，其中貴州、青海、江西、重慶、甘肅、廣西，去年出生人口按年出現下跌，一半省份更跌超過一成。
而去年疫情重災區之一的重慶，更是自1997年以來，首次新生嬰兒跌破20萬人，其中大足區的出生人數更按年減少超過一半。
國統局指出生人口減少，主要是因為生育水平下降，又指21至35歲育齡婦女減少近500萬人。
對於近年有人大代表及專家建議，將男女法定結婚年齡，分別由22歲及20歲，降低至同為18歲。有學者認為做法是向國際看齊，不過成效有限。
廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，「其實全世界也是差不多，18歲就可以結婚了，我們年輕人成熟得愈來愈早，但我相信大多數人還是不會18歲結婚，很多人都沒有自己的工作，可能要養家糊口還是比較困難。」
他又稱目前遲婚晚育是大勢所趨，加上疫情影響未消退，生活消費壓力下，短期內不會因政策調整而改變。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書　指阿聆表明反對　導演、英華不應上映
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映　英華女學校前校長致歉　張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
2023年02月05日