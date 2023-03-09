美國六旬婦「有心有力」　欲與25歲丈夫締愛情結晶　反擊質疑聲音：我精力充沛

【有線新聞】美國喬治亞州一對「嫲孫戀」夫妻，62歲妻子原已育有七名子女，但仍不放棄跟25歲丈夫製造愛情結晶品。兩人最近考慮透過代孕或領養，迎接新生命。

英國《每日郵報》報道，25歲的古蘭（Quran McCain）15歲在快餐店打工時，認識62歲的店長謝利爾（Cheryl McGregor）。兩人六年後再重逢，瞬即墮入愛河，成為戀人關係，並於2021年正式步入教堂，共偕連理。儘管相差37歲，但Cheryl強調兩人性生活非常和諧，甚至在各大社交平台分享感情生活。

婚後共識孕育愛情結晶 惟年事已高成障礙

兩人婚後達成共識孕育愛情結晶品，但礙於Cheryl年事已高，只能另覓方法。Quran曾經表示，比起收養，他們更希望可以代孕，但是後來看到越來越多法律糾紛糾而卻步，所以仍持續尋找一個好的代孕母。她稱，雙方最好可以簽署一份合約，保證孩子出生後不會再有任何牽連。Quran提到，如果選擇收養，會選擇一個混血兒，因為Quran是非裔，而Cheryl是美裔，孩子才會認為他們兩人是真正的父母。

無視子女反對 反擊質疑聲音

Cheryl與前夫誕下七名子女，但仍然想與Quran生下第八個小孩，Quran甚至比Cheryl年紀最小的子女還年輕，因此Cheryl的子女並不贊成這段婚姻，認為Quran只是利用母親。Cheryl直言：「那些人因為我的年齡認為我不能照顧孩子，但我的精力比現在這些在育兒的孩子們還充沛，這不是個問題。」但她同時也承認自己無法生育，因此兩夫妻考慮要透過代孕或是收養的方式。Cheryl坦言，「我們已經和3位代理孕母候選人商討了」。