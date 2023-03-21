綠置居2022｜價單出爐　油塘高宏苑「樓王」呎價$5,543　馬鞍山錦柏苑3.7萬可上車　一文睇清揀樓重點

【有線新聞】房委會今日（21日）公布三個綠置居項目價單，包括位於油塘的高宏宛、馬鞍山的錦柏苑以及上水的清濤苑，合共4,693個單位，以市價41折定價，售價79萬至286萬元，最貴的單位是油塘高宏苑A座43樓一個489呎連露台的單位，售價271萬元；最便宜是馬鞍山錦柏苑C座1樓一個184呎單位，售價75萬元，最平單位以付5%首期計算，只需約四萬元便有望「上車」，3月28日開始揀樓。

1. 綠置居2022｜申請費

2.綠置居2022｜揀樓日期

3.綠置居2022｜樓王

4.綠置居2022｜高宏苑

5,綠置居2022｜錦柏苑

6.綠置居2022｜清濤苑

7,綠置居2022｜揀樓程序

8.綠置居2022｜所需費用

9.綠置居2022｜按揭貸款

綠置居2022｜申請費

申請費為250元，如網上申請，申請者須以信用卡(VISA、MASTERCARD、JCB或UNIONPAY銀聯)或「轉數快」即時繳付本銷售計劃的申請費港幣250元。

如郵寄／親身遞交申請表，申請者須以劃線支票(可由申請者或其他人簽發)或銀行本票繳交申請費港幣250元。

支票或本票抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的身份證號碼及聯絡電話。便利店付款、期票、現金、禮券、匯票及電子支票，恕不接受。申請費一經繳交，概不退還，亦不能轉讓。

高宏苑模型。

高宏苑單位模型。

高宏苑單位模型。

綠置居2022｜錦柏苑

錦柏苑模型。

錦柏苑單位模型。

綠置居2022｜清濤苑

清濤苑模型。

清濤苑單位模型。

綠置居2022｜揀樓程序

申請者（包括參加「家有長者優先選樓計劃」已滿60歲的家庭成員）必須出席及登記。

登記後按出席者選樓次序，安排進入選樓室，以「先選先得」方式（以電腦確認作準）選購單位，一經選定不得更改。

選樓後須即日簽署買賣協議，如已選擇單位的申請者沒有在指定時間內返回綠置居銷售小組簽署相關的買賣協議，會被視作放棄所選單位。

綠置居2022｜所需費用

應繳印花稅

土地註冊處登記契據文件註冊費

律師費

契據文件（包括政府地契、公契、其他有關契約等）核證副本費

清理裝修廢料的費用（如有）、裝修保證按金（如有）和特別基金（如有）；及管理費、管理費按金、預付管理費用（如有）、由物業管理業監管局訂明所需繳付的徵款（如有）以及罰金（如有）

如需以按揭貸款購買單位，則另須支付：土地註冊處登記按揭契據的註冊費；及貸款銀行或財務機構或其律師安排有關按揭貸款的法律手續費用

綠置居2022｜按揭貸款