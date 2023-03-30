兆康站爭泊位命案　退休警判囚7天當庭獲釋　官：同情死者兒子目賭不幸

【有線新聞】57歲退休警鄺德榮及太太前年在屯門兆康站外懷疑爭泊車位，動武引致客貨車司機其後傷重不治，兩人原本被控誤殺，律政司改控退休警員襲擊罪，他的太太則獲撤控。屯門裁判法院今日裁定襲擊致造成身體傷害罪罪名不成立，改判成普通襲擊罪名成立，判監7天，因被告已還押逾50天，當庭釋放。判決後，事主遺孀於庭外痛哭，認為不公道。

出手推撞不必要 但不排除自衛可能性

暫委裁判官鄭潤聰裁決指出，被告與事主口角後下車大喊大叫，顯示出其攻擊性，在沒有任何迫在眉睫的威脅下，出手推撞屬不必要的動作。事主其後用右拳擊打被告頭部，之後又坐在被告身上，被告是處於防御狀態，不能排除被告在格鬥中是出於自衛的可能性；認為片段中可見事主揮拳、壓倒對方行為，已經打破了被告的控罪元素。

鄭官不認為襲擊致造成身體傷害罪已被毫無合理疑點下證明控罪，裁定罪脫；惟被告出手推撞的一次並非出於自衛，故就該次推撞裁定普通攻擊罪名成立。鄭官形容本案是最不幸的事件，脾氣導致一件小事不必要地升級，事主後來死於本來存在的心臟病，非常同情其子親眼目賭失去父親。

官：事主心臟停頓並非被告引起

鄭官指在了解到事件是怎樣發生後，本案只是鎖碎小事，事主心臟停頓並非被告引起，加上考慮到「一下推撞」沒有實質傷害，但就普通襲擊罪，短期判監是無可避免；因屬公路暴力案（road rage）判囚7天，由於被告曾經還押約50天，因此無需要再監禁。