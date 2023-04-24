明愛南區、東涌兩校明年合併　師生可獲交通津貼　學生感不捨：很多回憶在這裏

【有線新聞】薄扶林明愛胡振中中學24/25學年起與東涌一間學校合併，有學生說路程較遠，但仍會轉到新校舍上學。校長說合併並非因收生不足，希望結合兩間學校的特色。

明愛胡振中中學中一至中四約120名學生，一年半後要告別薄扶林這間校舍，要上學就要去東涌的明愛華德中書院。

學生Sammy：「我住在石排灣，如果搬過去東涌，上學要一個多小時、路程有點遠。現在有較多比賽和活動給我們參加，到時候可能有些活動與比賽時間有衝突，可能無法參加，可能要更改活動時間、有點麻煩。」

學生Johnson：「對整個學校都有點不捨得，始終由中一開始讀書，有很多回憶在這裏，大家也覺得驚訝。」

住在西貢，教授通識及公社科的羅老師說學校適合自己、會繼續留下來。明愛胡振中中學教師羅旭光：「去到後我知道會有些（華德中學校）學生，主要是明愛胡振中中學學生為主，不太擔心需要磨合，那裏有多元文化的學生讀書，文化各方面都快適應、銜接快。」

校長說不會裁減教師人手，部分設施一同搬往新校舍，希望結合兩間學校創科和戲劇教育的優勢，合併的華德中書院是英文中學，胡振中中學則用中文同英文教書，校長說保留現有安排。

明愛胡振中中學校長歐海健：「很大部分會是我們的學生，語言政策不會變動，若之後收到不同類型學生會再考慮調整。今年自行收生接近滿額，不存在收生不足。反而真的看見東涌教育學位需求急升，明愛希望幫助需要的人、培育不同的人，所以合併能幫助當區居民有更理想的教育發展。」校長說大部分師生都想一起遷入東涌的新校舍，會安排校巴或提供交通津貼予他們，如果有個別的學生不想轉到東涌上學，會協調他們去其他學校。