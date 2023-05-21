易通行｜城門隧道今實施 有私家車亮「死火燈」過收費亭 有司機需職員解說

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【有線新聞】繼青沙管制區後，城隧今日亦轉用「易通行」，隧道公司加派人員指揮車輛，直接駛過收費站，交通大致暢順。

城門隧道入沙田方向，進入收費廣場前的龍門架，裝滿偵測車輛貼的掃描器，四線行車收窄至三線，最左側行車線維持是巴士線，讓專營巴士駛入轉車站。原有的收費亭已經停用，運輸署換上多塊新的指示牌，提示駕駛者毋須停車繳費，可直接駛入城隧。出荃灣方向，駛出城門隧道後是兩線行車，到收費廣場前會變為三線，路旁有工程車顯示屏，提示巴士靠左。

城隧早上行車大致暢順，間中有車在收費亭前，遲疑減速。有私家車亮著「死火燈」過收費亭，之後駛到一旁，隧道公司職員前往協助，司機下車指向自己的車輛貼。期間有另一架車都駛到一旁查詢，最後職員解說後雙雙駛走。

黎生：「剛才我駛經時也很順暢的，不過車速相對慢了些，就像平時用『快易通』一樣，沒有完全停定打算付費等糊塗事，見到很正常順暢，我剛才也是第一次用，停車後看看有沒有扣錢，有沒有奇怪事情，檢查過後也很正常。」隨着城隧車流越來越多，隧道公司亦都派人站在原有收費亭前，指揮司機不用停車，可以直接經過。

城門隧道是繼青沙後，第二個轉用「易通行」的隧道管制區，凌晨封閉半小時關閉收費站及改道後，於清晨五時重開，轉用「易通行」收費。運輸署署長羅淑佩到場視察，向工作人員了解情況。