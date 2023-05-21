批評七國執意炒作操弄涉華議題 北京：停止挑動陣營對抗

【有線新聞】在北京，外交部批評七國執意炒作操弄涉華議題，抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，對此強烈不滿和堅決反對，向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。

外交部發言人指西方少數幾個發達國家肆意干涉別國內政，操縱全球事務的時代已經一去不返，敦促七國集團成員順應時代大勢，把精力放到解決自身存在的各種問題，停止搞封閉排他小圈子，停止遏制打壓他國，停止製造和挑動陣營對抗，回到對話合作的正確道路。

中國駐日使館亦向日方提出嚴正交涉，批評七國所謂的規則和秩序，不過是一己私利的幫規、冷戰零和的殘餘，多邊構築對華小圈子「大開歷史倒車」，必定歸於失敗；批評七國炒作共同應對經濟脅迫，實際上搞經濟脅迫的正是美國自己，日本等七國成員也難以倖免，美國應立即停止脫鈎斷鏈霸凌行徑，否則將對世界經濟貽害無窮。

中方又批評七國集團口口聲聲稱維護台海和平，但絕口不提反對台獨，實質是縱容支持，結果只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊；重申香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，堅決反對任何外部勢力打著人權幌子對此橫加干涉，七國應停止在涉港、涉疆、涉藏問題對中國指手畫腳，應深刻反省自身歷史和人權劣跡。