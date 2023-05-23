國泰風波｜空服涉歧視不諳英語乘客 國泰兩度致歉 並解僱三名涉事員工

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【有線新聞】內地社交網站有網民聲稱乘搭國泰航空航班時，有空中服務員懷疑歧視不懂英語的乘客。國泰致歉，解僱三名空中服務員。

該名內地網民聲稱星期一乘坐國泰航空，由四川成都飛往香港，期間有空中服務員，懷疑歧視不懂英語的乘客。「『地毯』？地毯是在地上的。好吧，如果你不會用英語說『毛毯』，那麼你就不能得到它了。」

該名網民在內地社交媒體「小紅書」聲稱，在機上不斷聽到空中服務員用粵語和英文抱怨乘客太多要求。舉例有長者在安全信號燈未熄滅時，抱著小孩去廁所，空中服務員用粵語請他返回座位，之後跟同事說他們聽不懂「人話」。

大批內地網民之後在國泰的微博留言表達不滿，又將國泰的標誌改圖諷刺服務態度。

國泰星期一晚和星期二中午先後在微博發聲明致歉，原本說暫停涉事空中服務員飛行職務，三日內公布結果。

到星期二晚行政總裁林紹波發聲明，說事件完成調查，決定解僱三名涉事空中服務員，重申絕不姑息個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為。為避免同類事件再次發生，會親自領導跨部門工作小組，全面檢討服務流程和人員培訓制度，確保所有國泰員工尊重不同背景和文化的旅客。