男子熱心護鴨過馬路遭撞死 男童目擊意外讚「唯一下車的人」 民眾設紀念碑獻花

【有線新聞】馬路上除了車輛外，不時有動物誤闖，險象環生。美國一名41歲男子上周四（18日）在十字路口協助一群鴨過馬路，期間一名17歲女司機駛經將男子撞死，警方指正調查案件，暫未有人被捕。

《NBC》報道，加州一名男子上周四晚上約8時15分，在羅克林公園大道和史丹佛牧場路交叉口，發現有八隻鴨誤闖馬路，是該條馬路行走。41歲男子Casey Rivara見狀隨即護送鴨子過路，期間他被一輛汽車撞倒，當場死亡，而鴨子則平安無事。

12歲男童目擊意外 民眾獻花

一名12歲男童William Wimsatt目擊整個過程，指Casey是唯一下車幫鴨子的人，形容他是整個地區最仁慈的人，「他下了車正在趕鴨子，每個人都在鼓掌，因為他奮不顧身擋在車前。」當時Casey被撞倒，鞋子和一隻襪子掉在他們車前。

另一目擊者Summer Peterson表示，她的兒子也看到這一幕，「他們說鴨子太可愛了，他人真好，突然間他就被車撞了。」事發現場意外後設立一個臨時紀念碑，當地民眾送上鮮花， Peterson的兒子帶同塑膠鴨，悼念該名男子。

遺孀感謝民眾支持 警指未有人被捕

Casey的太太Angel Chow發聲明，指民眾哀悼令她感動，「我們感受到民眾溫暖的愛和支持，聽到Casey如何對你們的生活產生積極影響，我們感到非常榮幸，對此非常感激。」

當地警方表示，正調查案件，暫未有人被捕，「我們向所有參與這悲慘事件的人表示哀悼，也鼓勵任何有意外相關資料的人聯絡他們」。