日本退稅｜日本擬改制堵「漏洞」 需離境前確認貨品再退稅 最快明年實施

【有線新聞】港人到日本旅行「血併」購物，滿指定金額可即場退稅，疑有人看準此漏洞，利用免稅優惠後轉售貨品牟利。日本傳媒報道，日本正考慮修訂訪日遊客免稅制度，積極考慮引入預繳稅款，確認滿足免稅條件後才可退稅的方案。據報改制的細節將於年底前落實，並最快2024年起實施。

以往旅客只要在有參與免稅優惠的店舖中消費滿5,000円（大約283港元），就可獲退回10%消費稅。《讀賣新聞》報道，2022年度需向不符合免稅條件的366名訪日遊客，徵收22億円（大約1.24億港元）消費稅，但當中有大量人士未繳納稅款就離開日本，導致仍有21億円（大約1.19億港元）未能收回。

考慮引入需預繳稅款 購買量少旅客可沿用現有制度

《共同社》報道，日本政府正考慮修訂訪日遊客免稅制度，目前消費者在購物時無需繳納消費稅，但政府正積極考慮引入預繳稅款，在確認滿足免稅條件後才退還稅款的方案。報道指，日本政府將考慮限定對購買量較少、明確無意轉售產品的訪日遊客沿用現有免稅制度。

台男女購逾2,600萬港元奢侈品 出境未持貨品未繳266萬消費稅

一對30多歲的台灣男女早前在日本免稅店購買約4.7億円（大約2,659萬港元）的名錶和化妝品等後，在出境時並未持有貨品，表示已通過國際郵件寄出。由於收據與購買紀錄上的資料不一致，本該徵收4,700萬円（大約266萬港元）的消費稅，但兩人沒有繳稅就離開日本。

日本當局質疑背後以非法轉售免稅品圖利，靠免稅額作利潤賺取差價，故日本政府正積極探討修改免稅制度，參考歐洲國家的做法採取預繳稅款，在出境時確認滿足免稅條件後，才向遊客退款。當局從本月起，要求購買被轉售免稅商品的商家必須繳納消費稅，同時考慮今後利用購物紀錄，對離境時拖欠稅款的遊客在再訪日時徵收。