謝展寰專訪｜稱應修改停電賞罰制 冀設機制兩電分擔燃料成本 料短期難降准許利潤

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【有線新聞】環境及生態局局長謝展寰在本台節目《有理有得傾》說，下月會與中電及港燈討論《管制計劃協議》中期檢討，希望增設機制要求兩電分擔燃料變化的成本，至於會否調低8%准許利潤，他估計兩電立場會較強硬。

政府要在年底前完成《管制計劃協議》中期檢討，環境及生態局局長謝展寰在本台節目《有理有得傾》說，希望兩電可分擔燃料變化的成本。環境及生態局局長謝展寰：「有一個能源危機中，不是平日的狀況時，把所有能源價格升幅全部轉嫁給巿民，一間那麼大的公用企業，其實是否應該在出現危機的情況下，肩負社會責任，分擔一些責任呢？能否在協議下有一些機制或方式，他們都可以分擔一些燃料變化的成本？」

有人提出壓低兩電8%的准許利潤，令電費再便宜一點。謝展寰：「中期計劃而言檢討（准許利潤）較困難，我們的協議其實直至2033年，所以我相信電廠在這方面，也會採取一個較強硬的立場。」

去年中電元朗電纜橋大火，上月港燈停電事故，根據《協議》只要在特定時間內恢復電力，便可獲得獎勵，謝展寰說有需要修改機制。謝展寰：「以往一兩幢大廈停電影響幾百人，跟影響那麼多人比較，所以我們覺得要視乎事件的重要性，人為錯誤維修得快，回復供電得快是應該的，但為何仍要作出獎勵？你做得慢我更應該處罰你。（會否擔心兩電會有反彈或談不攏？因為現時協議說明需要雙方同意，才可以修改協議。）到最後我們仍然講道理的，如有事情不合理，電力公司也會檢視他做的事，是否各方面看起來合理？對市民而言可以彰顯社會責任各方面，相信他們也會慎重考慮。」

他又說兩電將來的投資及發展，均需要政府批准，相信這次中期檢討，兩電會有誠意與政府坐下來商討。