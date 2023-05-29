疑不滿被咬 山東男狂砍數十刀斬死哥基 妻子稱被公安要求刪片：相信正義永不缺席

【有線新聞】山東一名女子稱月初遭丈夫家暴，又指丈夫不滿寵物犬哥基咬他，向牠狂斬數十刀致死。當地公安等單位已介入調查，女子聲稱被要求刪除有關片段，她起初表明丈夫受到應有處罰才會刪除，及後派出所命她必須刪除片段，最終她亦跟隨對方要求，將片段隱藏，又稱相信對方會給予滿意答覆，「相信正義永遠不會缺席，相信祖國，相信人民警察」。

女子聲稱，事發於4月30日晚上凌晨一時多，當時丈夫李浩曾喝酒，在房間內勒著哥基「皮皮」的頸部，稱要斬死「皮皮」。他其後離開房間，女子以為丈夫怒氣已平息，但他隨即手持菜刀砍向「皮皮」，她隨即阻擋丈夫，但對方揚言「你敢動也砍死你」。

菜刀狂砍數十刀 指嚇妻子「你不聽話以後就這樣」

女子受驚未敢亂動，趁他關門時打視像電話向老爺求救，待他到場後，丈夫用刀狂砍「皮皮」數十刀。根據女事主拍攝片段，見到只穿內褲的丈夫追著「皮皮」狂斬，以菜刀斬向牠的頸部，「皮皮」不斷慘叫和反抗，女事主目擊恐怖場面不斷尖叫哭喊，「皮皮」的血亦濺到床上，期間丈夫多次用菜刀指嚇女事主，大聲呼喊「你不聽話以後就這樣」。

女事主其後發文，指老爺其後稱「要收拾了，要不明天太難聞。」她稱，兩父子將「皮皮」扔出去後，老爺去睡覺，而丈夫則清理現場約三小時，至清晨五時，老爺則起床跑步，更如常問她早餐吃什麼。她形容兩父子沒有任何內疚和難過，待丈夫睡覺後就偷走返回娘家。

事主要求離婚 親戚指「死個狗不是大事」

女事主事後要求離婚，其丈夫親戚私下向女事主聯絡，指責她脾氣壞，「死個狗不是大事，再給你買個狗」。女事主斥丈夫一家變態、沒有人性，「我願意為我所說的每一句話負責，有視頻、照片、錄音為證。」

女事主表示，鄆城懸南城派出所5月22日數名領導到她家中，勸她將片段刪除，她稱要求處罰丈夫家暴才會刪除，有領導表示會向其丈夫行政處罰15日，但她表明拒絕。翌日派出所命女事主務必刪除片段，最終她於凌晨將片段隱藏，稱「我相信正義永遠不會缺席，相信祖國，相信人民警察，也相信鄆城的各位領導能給我我大家一個滿意的答覆」。