掌政土耳其20年 埃爾多安任內經歷政變修憲 施政日趨保守、伊斯蘭化

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【有線新聞】土耳其總統埃爾多安掌權20年，任內經歷政變、修憲，由總理轉做總統，雖然施政愈趨保守，打壓反對派亦飽受批評，但無阻他在執政路途上愈走愈遠。

經歷軍事政變屹立不倒，土耳其總統埃爾多安政變後一日就現身最大城市伊斯坦布爾，穩定人心。2016年7月中，埃爾多安以至土耳其都經歷了動盪的一夜，軍方直升機開槍掃射伊斯坦布爾的博斯普魯斯大橋，當時正度假的埃爾多安未有放棄，號召民眾上街對抗。這場部分軍人參與的政變，僅一天宣告失敗，造成200多人死亡。

政變未有動搖埃爾多安的地位。他指控流亡美國的伊斯蘭教士居倫策劃政變。並且鐵腕整肅。包括軍人、記者、律師、警察等。逾5萬人入獄。當中不少反對派人士受到牽連被捕。

埃爾多安的修憲大計亦未被政變打亂，2017年全民公投通過廢除總理，由議會制步入總統制，總統獨攬行政大權，有權任命官員以及解散議會。新憲法之後一年落實，總統任期五年，可連任一次；已出任一屆總統的埃爾多安，任期重新計算。

登上權力之巔的埃爾多安早在90年代出任伊斯坦布爾市長，已嶄露頭角，其後成立正義與發展黨。2003年首次當選總理，任內經濟穩定發展、數百萬人脫貧，令埃爾多安成功兩度連任。他2014年轉戰總統賽場，成為土耳其首位民選總統。

不過隨著掌權時間愈長，埃爾多安政策愈趨保守和伊斯蘭化，包括撤銷實施了幾十年，禁止女性公職人員戴頭巾措施，抨擊女權主義者、否定男女平等，又將具1500年歷史的聖索菲亞堂由博物館「正名」為清真寺。外交方面，在埃爾多安治下，土耳其加入歐盟仍遙遙無期，俄烏戰事去年初爆發後，土耳其積極斡旋，令西方憂慮這個北約成員，與俄羅斯關係過於密切。