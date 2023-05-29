北韓通報5月底至6月上旬將發射衛星

日本政府稱接獲北韓通報，計劃在5月31日凌晨12時至6月11日凌晨12時期間發射人造衛星。

日本首相岸田文雄認為，北韓以發射衛星為名，實際是試射彈道導彈，違反聯合國安理會決議，威脅地區及國際社會的和平穩定，強烈敦促北韓不要發射。他已經下令相關部門全力收集和分析情報，以保障民眾安全，又會與美國和南韓等盟友共同應對。

當局估計這枚「人造衛星」將飛越沖繩縣先島群島上空，與北韓2016年發射、相信搭載了導彈的光明星4號類似。

防衛大臣濱田靖一已下令，如果「衛星」墜落日本境內在沖繩縣境內，部署的愛國者導彈以及神盾艦搭載的標準3型導彈會將它擊毀。

海上保安廳向位於日本專屬經濟區以外三個區域，駛經的船隻發出警報，提醒他們注意安全，其中兩個在朝鮮半島以西的黃海水域，另一個則在菲律賓以東水域。

北韓上月聲稱，首枚軍事偵察衛星已準備就緒，領袖金正恩指示要如期發射，他本月中攜同女兒金主愛現場指導衛星發射準備委員會工作，並批准委員會的下一步行動。