巴士加價｜原申劃一加兩元 林世雄批缺乏彈性不可取 城巴：希望市民簡單清晰

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【有線新聞】5間巴士公司獲批加價約4%至7%，運輸及物流局局長林世雄說城巴新巴原本提出劃一加價兩元，缺乏彈性、做法不可取。

5間巴士公司原本申請加價約一成或以上，最終獲批加幅只有約4%至7%。城巴新巴原本提出的加幅最大，申請港島和過海線劃一加2元，令到有路線加幅達六成五。運輸及物流局局長林世雄認為不合理，「原本是10元加2元，以前6元又加2元，加幅是很大改變，我們認為缺乏彈性，覺得不可取。」

城巴財務總監王世揚：「我們理念希望讓市民有簡單清晰概念，與其用百分比，大家要計算每程加多少，我們希望有一個清晰簡單易明的方法；但我們都聽到不同意見，會適時檢視做法。」城巴又說每年的成本物價指數都有變動，認為有需要為專營巴士設立恆常票價調整機制。

運輸署不認同，指現行機制下處理加價申請，政府都會考慮一籃子因素。運輸署署長羅淑佩：「有評論說如果有既定機制，會不會造成年年都一定加價，未必是大家最想樂見。我們會聽到意見，會回去檢視，如何在現有機制增潤。」

至於這次巴士加價幅度不如巴士公司預期，會否令他們很快再提出申請，羅淑佩認為巴士公司會考慮在市民心目中的形象以及負擔能力等。