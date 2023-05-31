北韓發射軍事偵察衛星失敗墜海 日韓一度發警報

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【有線新聞】北韓今早發射軍事偵察衛星，火箭在第二階段發生意外，墜落西面海域，當局將檢討缺失並盡快再次試射。南韓首爾一度誤鳴防空預警，日本沖繩亦曾發出避難警報，南韓、日本和美國譴責北韓發射衛星，表示保持高度警惕。

南韓聯合參謀本部稱，打撈到北韓航天器部分組件是圓柱體、內裏空心，當局正分析其具體性能、技術水平、有否使用外國部件，又指出平壤發射衛星準備工作比以往快，估計6月11日前再次發射。