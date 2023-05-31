北韓發射軍事偵察衛星失敗墜海 日韓一度發警報
【有線新聞】北韓今早發射軍事偵察衛星，火箭在第二階段發生意外，墜落西面海域，當局將檢討缺失並盡快再次試射。南韓首爾一度誤鳴防空預警，日本沖繩亦曾發出避難警報，南韓、日本和美國譴責北韓發射衛星，表示保持高度警惕。
南韓聯合參謀本部稱，打撈到北韓航天器部分組件是圓柱體、內裏空心，當局正分析其具體性能、技術水平、有否使用外國部件，又指出平壤發射衛星準備工作比以往快，估計6月11日前再次發射。
有衛星圖片較早時拍攝到，位於北韓東倉里的西海衛星基地架設發射設施。
官方朝中社報道，國家宇宙開發局周三早上近6時半，使用「千里馬-1」型新型衛星運載火箭，在西海衛星發射場發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號。起初飛行正常，但火箭在第一階段分離後，第二階段發動機失靈，喪失推進力，墜落西部海域。
當局認為新發動機系統和燃料不穩定，將具體排查嚴重缺失，短期內盡快進行第二次發射。
南韓聯合參謀本部偵測到，北韓從東倉里發射航天運載器，飛行異常後墜落青島以西200多公里，屬南韓和中國專屬經濟區重疊海域。
北韓發射衛星時，南韓首爾一度響起警報，並透過手機呼籲民眾疏散，其後稱是誤鳴。
日本沖繩縣亦響起防空警報，日本放送協會播放政府預警，呼籲民眾留在室內避險，後來指飛行物不會飛越日本領土，約半小時後解除。