赫見短訊抱怨鄰座「巨大女黑人」 Tiktok女網紅拍片對質 直斥噁心要對方感同身受

【有線新聞】公開場合發表種族歧視言論固然令人反感，但如果對方是在手機短訊內發出，你會否挺身阻止？美國一名女網紅早前就親歷其中，決定在飛機上與鄰座對質，直言要讓對方感受「同等的不舒服」，有關TikTok短片引發網絡熱議。

拒接受道歉 「因為我看到你才會抱歉」

該名為「Taila Rouse」（下稱泰拉）的內容創作者，在TikTok擁有超過4.6萬個追隨者。泰拉上傳的短片未有拍下男子容貌，但可聽到泰拉向他說：「你知道我甚麼都不想說的……但我決定我想讓你和我一樣感到不舒服，我想讓你知道我看到了你的短訊，我覺得你很噁心。」

「你很清楚我在說什麼。我不會重複它，因為每個人都不需要知道，但我想讓你知道我知道、我看到你，而且我認為你很噁心。你對此沒有甚麼要說的吧？」她補充道：「是的，我不這麼認為……說到航空公司淘汰員工，也許他們會提高價格。」男子其後說對不起，但泰拉沒有接受，「你不必對我感到抱歉，你是因為我看到了才感到抱歉，」她拍手回應。

同時涉恐同言論 稱航空公司應「淘汰這些乘客」

泰拉後來再上傳短片解說，講述她從波多黎各飛往亞特蘭大的四小時飛行經歷，指當時她瞥了一眼鄰庭男子的手機，看到對方與家人訴說「與黑人和同性戀人士相處的困境」，希望航空公司提高價格淘汰這些人，又稱「瑞恩坐在一位巨大的黑人女性旁邊」（Ryan is sitting next to a huge black woman）。

泰拉指當時是在閱讀了不止一篇種族主義、恐同言論後，才開始錄製短片，此時她其實是在自言自語，以決定是否要說些甚麼，又補充指她的血液在沸騰、她在冒煙。

全程繼續鄰著坐 網民讚有對質的勇氣

該影片已錄得超過1500萬觀看次數，不少網民稱讚泰拉有當面對質的勇氣，「我為你感到驕傲，甚至不認識你。我知道在這件事上與你自己來回糾纏很艱難，而你做到了。」另有人發問「接下來的飛行怎麼樣？他有沒有試著換座位？」泰拉說接下來他們全程繼續鄰著坐，但男子一直背對著她。