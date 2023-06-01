金與正揚言軍事偵察衛星很快進入軌道

【有線新聞】北韓領袖金正恩胞妹金與正批評，美國譴責平壤發射人造衛星，是侵害並非法遏制國家利用宇宙的權利，揚言軍事偵察衛星很快進入軌道。南韓分析估計，北韓火箭因過度改變路徑，導致發射失敗。

北韓官方朝中社發布相片，見到「千里馬-1」型運載火箭升空一刻，其頂部呈子彈狀，相信是搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號。

北韓領袖金正恩胞妹金與正批評。美國等發射數千枚人造衛星國家，譴責北韓是自相矛盾，駁斥以禁止使用彈道導彈技術的安理會決議為由，不允許北韓發射衛星，嚴重侵害並非法遏制北韓使用宇宙的權利。

金與正又說敵人最害怕北韓擁有人造衛星在內的優秀情報偵察手段，因此會為開發相關技術付出更大精力，揚言軍事偵察衛星將很快正確進入宇宙軌道、執行任務。

南韓國家情報院分析北韓發射衛星失利原因，指北韓發射的火箭以往按直線飛行，今次可能因過度更改路徑出現技術問題。

而南韓上周成功發射自主研發的火箭「世界」號，迫使北韓壓縮準備時間，在東倉里火箭發射場未完工下強行發射衛星。

當局早前打撈墜落西部海域北韓航天器組件，推斷「千里馬-1」型使用洲際彈道導彈發動機，又估計「萬里鏡-1」號衛星長1.3米、重300公斤，是可以執行初步偵察任務的小型近地軌道衛星。

至於北韓再次發射人造衛星的具體時間，南韓認為驗修發動機異常，最少要用上幾星期時間，但如果只有輕微故障或能提早發射。