中國與新加坡設立軍方高層熱線

【有線新聞】到訪新加坡的國防部長李尚福，與新加坡防長會談。兩國計劃設立軍方高層熱線，李尚福將出席明天揭幕的香格里拉對話，與會的美國防長奧斯汀對未能與李尚福會面感到遺憾，強調美中應保持溝通。

李尚福在三月上任國防部長後，首次訪問新加坡，將出席周五舉行的亞洲安全會議香格里拉對話。李尚福又與新加坡防長黃永宏會面，兩人一同檢閱儀仗隊。兩人亦見證兩軍簽署諒解備忘錄，設立軍方高層熱線。

新加坡的聲明說，透過設立熱線，建立恆常的雙邊以及多邊對話機制，有助加強互信，亦突顯了兩國長久的友誼，但聲明未有交代熱線開通的日期。聲明又說黃永宏與李尚福，就環球和地區安全議題交換意見。

同樣將會出席亞洲安全會議的美國防長奧斯汀，與日本防衛大臣濱田靖一在東京會談。他說非常關注解放軍戰機在南海上空對美軍軍機作出不必要挑釁，又對中方拒絕他與李尚福會面感到遺憾。他表示：「我歡迎任可以與李尚福接觸的機會，我認為國防部應該保持日常溝通，或設立熱線方便對話。」