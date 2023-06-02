荷里活廣場斬人案｜兩女子捱斬死亡 CCTV片段見遭疑兇狂捅遺血路 目擊者：佢事後企定定喺度

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【有線新聞】鑽石山荷里活廣場發生傷人案，兩名女子被一名男子持刀追斬，其中26歲女子死亡，另一名女子送院不治，警方當場拘捕39歲懷疑斬人男子，案件改列謀殺。

閉路電視片段見到，下午5時許，穿著白色背心的男子在荷里活廣場三樓，持刀插向一名穿黑衣的女子，當時附近有其他行人，同行的女子嘗試分開兩人但不成功。被襲者倒地後，施襲者仍繼續將刀插向女子，女子嘗試踢開施襲者，但被施襲者推開，施襲者之後再追向女子將她壓在地上。施襲者斬人後留在現場，警員持長盾牌到場，將兇徒推落地上制服。被斬的兩名女子倒臥在地，地上有血跡，有途人為她們心外壓急救。

目擊者：「 （那位白衣男子是如何？）好像有點傻，那個男子沒有出聲，同行女子則大叫救命，初初都沒有叫救命，被插數刀後同行女子才叫救命，兇徒接著都來打她和用刀插她（疑兇事前有沒有異樣？有沒有大叫？）沒有出聲（當時有沒有人制服疑兇？）有個人拿張櫈拍打疑兇頭部，他便停了下來，呆了站在原地。」

大批軍裝警員到場，部分手持盾牌，亦有商場職員維持秩序，救護員將其中一名傷者用擔架床送走。警員事後用圍板圍起案發現場。現場遺有大量止血用已染紅的紙巾，反恐特勤隊之後亦到場。