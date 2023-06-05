女團偶像灌「粉絲」飲洗潔精 製造商稱有機會窒息 當事人解話剖「真相」

【有線新聞】日本地下女子偶像團體PLANCK STARS向來奇招百出，以作風大膽、誇張吸引粉絲。而今次卻「玩大了」，全因其中一位成員強迫男粉絲飲洗潔精，影片在網上瘋傳後即遭網民圍剿。

PLANCK STARS日前在官方社交平台上發布一條影片，並寫道「請不要讓客人飲洗潔精」，然而畫面顯示在場約有六、七個人，一名身穿粉紅色上衣的女團成員先把洗潔精倒進玻璃杯，隨即找上一名穿灰色帽T的男粉絲，但對方立即強烈拒絕，於是她便轉移目標到另一名戴黑框眼鏡的男粉絲，邊說「沒關係」邊抓住男子的手，把杯子往對方的口裏灌。起初該名男粉絲稍為抗拒，但最後仍有喝下那杯「加料飲品」，及後立刻飛奔到廁所。但該成員和旁人不但沒有關心粉絲，反倒不斷大笑。

事後遭網民炮轟 再發文「道歉」被指沒誠意

事後PLANCK STARS的官方社交平台默默把涉事影片刪除，但亦遭到大批網民圍剿，認為「灌洗潔精」的舉動實在太危險。隨後官方再發上傳眼鏡男粉絲喝洗潔精的倒放影片，畫面額外加上「絕對不行」的紅色大字水印，並在帖文寫道「新歌已完成，歌名暫定為『派對期間，成員們開玩笑地想讓顧客飲洗潔精，真的很抱歉，請大家不要模仿』」。帖文的留言處反而遭到更多網民炮轟，認為道歉完全沒有誠意，指這種行為絕對可以構成傷人罪，已經超出惡作劇的範圍，亦有人認為不應該拿這種事情來炒作。

誤吞洗潔精或致窒息 男粉絲欲為偶像「開脫」發文澄清

據日媒報道，就連洗潔精製造商亦有為此事作出回應，強調無論是哪一種清潔劑，這種行為也是極其危險，呼籲市民絕對不要模仿，又指誤吞清潔劑後要立刻用水漱口，然後喝一至兩杯水或牛奶，若不幸進入了氣管，有機會引起窒息或吸入性肺炎。不過，涉事男粉絲卻發文為偶像「解話」，稱當下有顧慮到安全問題，因此只是將洗潔精「含在嘴巴」，沒有吞下，也立刻跑去廁所吐掉，只是及後嘴巴亦有許多白色泡沫。他更表示假若身體有異狀，會立刻就醫。