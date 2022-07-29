今年錄12宗行山致命意外　網紅打卡位難度危險模糊　當局提醒上山下海應量力而為

【有線新聞】近年很多人喜歡跟隨網上推介的路線行山，不過道路的難度和危險未必說得清楚，單是今年首七個月，行山致命意外已有12宗，當局提醒市民行山一定要量力而為。

有人在大埔鳳凰笏懷疑中暑，飛行服務隊直升機出動。最近三個月，這些救援行動至少有20次，有三成屬於嚴重個案，部分人被發現時已經不省人事。飛行服務隊二級空勤主任張智淵：「那些路線也是較偏僻、人較少，可能風景較美的位置，可能大家低估那地方，即是沒有遮陰，上落比較大。」

疫情下較多人行山，有人看網上推介，但忽略了自己的能力。消防處攀山拯救隊5月至今接到188宗求助，有4人不治。民安隊山嶺搜救中隊第四分隊指揮官李家明：「很多朋友會看網上影片便去行山，當中有甚麼大問題，有時一些網絡紅人比較喜歡標示一些美景、一些好的『打卡』位置，但當中有部分人會忽略危險地方，因為很坦白，危險的地方他也拿不到相機出來拍攝。」

消防處高級消防隊長羅文傑：「每次做這些救援行動，有市民最後離開，我們也很痛心。無論行山，無論進行水上活動也好，也要做足安全措施，衡量風險。」消防處高級消防隊長張家和：「對愛你的人、對關心你的人負責任，要開心出門，齊齊整整回家。」

天氣這麼熱，行山前要做好路線規劃，了解中途有沒有補給點，亦要帶夠水，如果擔心無法應付則不應該行山。