MIRROR演唱會意外｜有幕後指舞台複雜、僅曾綵排一次　協興隆、ITP均稱非負責威吔、鋼索

【有線新聞】有參與演出的幕後人員透露，今次舞台機關設計複雜，但首場演出當日才完整綵排過一次。負責舞台工程的協興隆說，出事的天空屏幕升降威吔機及鋼纜並非由他們負責。

原本十二場的演出最終做了四場便要腰斬，有參與這場紅館騷、不想透露身分的幕後人員說，團隊上星期四已經搬東西入台，兩日後開始設置舞台，準備時間與其他演唱會差不多。

但原定的總綵排就由星期日延誤到星期一凌晨才開始，其間有舞蹈員發生意外受傷令綵排中斷，餘下部分要等到下午再綵排，變相開騷前只完整綵排了一次。

演唱會幕後人員Peter（化名）：「今次機關很複雜，與以往相比，所有東西都是總綵排我們才第一次見。正式綵排是開騷前一天，本身預計晚上9時許，接著不斷延誤到凌晨1時半，每日上網見到有人說危險，就會減少一個機關。」

康文署指引，列明紅館內搭建或懸掛任何器材必須經署方核准的專業人士在場監督，並要書面證明搭建物安全穩固。

本台去到相信負責今次演唱會機械工程的協興隆舞台工程有限公司查詢，當時有人指「暫時沒有回應」。公司之後發聲明說，他們只是負責部分舞台工程，包括角位升降台、修口舞台板及吊人裝置，出事的天空屏幕升降威也機及鋼纜是由總承辦商藝能工程指定的供應商製造及供應。至於鋼纜斷裂是否與物料質量有關，要留待相關部門查清事故起因，協興隆會配合調查。

負責製作演唱會螢幕的公司ITP發聲明說，只是提供合適及合規的視訊器材安裝到承辦商指定地方，沒參與放置巨型懸空屏幕的結構、制作懸掛鋼索等機械工程。