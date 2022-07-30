東區兩校臨殺校　學生指中三後要轉校：很可惜　校長促教局勿一刀切

【有線新聞】東區有兩間中學去年只開辦一班中一，其中一間新學年停收中一學生，兩年後有機會全面停辦；另一間中學就考慮轉直資。校長相信更多學校會面臨殺校，希望教育局不要一刀切。

明愛柴灣馬登基金中學去年只開辦一班中一，翻查教育局的《中學一覽表》，學校一早決定不參加今年派位，有學生透露學校或者已有打算。明愛柴灣馬登基金中學中一生Sunny：「他（老師）說讀完中三就要轉校。老師很好，他們經常問我家中情況，又會在我有需要時幫助我，同學之間相處也很好，殺校很可惜。」據了解校方曾經提交繼續營辦的方案，但教育局不批准，學校最終決定停辦中一。

北角閩僑中學去年同樣只能開一班中一，校方較早前申請特別視學，教育局觀課後仍未能過關，今年派位只獲派5名學生，如果學校不轉型，兩年後就要殺校。閩僑中學校長彭志遠：「剛剛今年教育局才頒發品德教育傑出教學獎給我們，而且我們學校也有教師獲行政長官卓越教學獎，容許我說這三個字，在這個過程中，（教育局）會不會是殺錯校？面對疫情、學童人口下降、移民潮等情況，用這樣的方式處理收生不足的學校，我們認為是非常不公平。會不會可以個別審視學校的校本情況？不需要用制度如此，很沒有人情味地結束一間學校。」

要延續學校生命，校長說將來學校可能會轉為直資，甚至與國際學校合併，希望可以繼續辦學。彭志遠：「我們閩僑中學不過是其中一個例子，我相信全港都有很多類似的學校。每一間學校被殺校時那種痛苦，教育局可能不知道。我身為這間學校的校長，每日經歷，看得清清楚楚對學童的成長，鑄下很大很大的打擊。」