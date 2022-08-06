新一輪消費劵發放　首期可領二千元　有市民指難買大型家電

【有線新聞】新一輪消費券今天起，分階段發放給636萬名合資格市民。首期可領2,000元，有市民指分開幾期發放不方便買大型家電，有立法會議員預計，對中低價商品銷情較有利。

凌晨十二時許，九龍塘港鐵站有人第一時間以八達通領取2,000元的消費券。收到錢，最想花在哪裏？李小姐：「打算買些家庭用品，買焗爐或者微波爐。」

江先生：「買些油漆、器材裝修家裏，不過譬如用八達通『兩千、兩千、一千』地發放，銀碼相對較小。有市民想添置大型電器，例如手提電腦，金額一次過發放會更好。」

批發零售界代表預計中高價商品會比較吃虧。立法會議員（批發及零售界）邵家輝：「如果是中高價商品，當然不像4月份般。那時候較為『著數』，因為上次派發4,000或5,000元，今次始終派2,000元，市民如果想購買較高價的貨品，就需要自己補貼更多錢，所以我相信中低價商品可能受惠多點。」

財政司司長陳茂波亦有落區，用消費券購買棉花糖和爆谷送予市民。他說連同逾10萬名早前成功覆檢申請的市民，一共有600多萬人可以領取新一輪消費券。至於餘下未處理數萬宗個案，如果成功覆檢，最快能於本月16日收到。相信今期消費券能夠為本地經濟起一定的提振作用。