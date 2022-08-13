大角咀三個月男嬰疑受虐致死　身上現多處灼傷　託養夫婦涉謀殺被捕

【有線新聞】大角咀一名三個月大男嬰懷疑受虐待至死，身體有多處瘀傷、灼傷、水泡等，受男嬰母親所託照顧他的夫婦涉嫌謀殺被捕。

35歲男子姓葉、從事物流，他陪同男嬰到廣華醫院搶救後，清晨約6時被警員帶走，返回大角咀博文街富貴大廈西座的單位調查，他和24歲姓林、無業的太太之後再被帶返警署。警方說女子和男嬰母親是認識幾年的朋友，男嬰母親因為經濟問題，將兒子交給這對夫婦照顧，警方凌晨近2時收到男子報案，說男嬰在單位內昏迷，送院搶救後不治。法醫檢查後說，男嬰滿身傷痕、有可疑，要再解剖確定死因，警方估計是疏忽照顧或虐待致死。 旺角警區助理指揮官（刑事）趙炳輝：「嬰兒右邊的額角近眼角的位置，有四處瘀傷、大約一厘米，亦在他身上多處包括左前臂、左小腿、右邊大腿和右腳腳背亦有多處灼傷，範圍一至八厘米，初步確認是一些較新的傷痕，不似是煙蒂造成，似是一些熱力的物體或者是被沸水燙傷也不為奇。」

被捕的兩夫婦住在這個150呎單位兩年，警方說裏面有點凌亂，會調查他們的精神狀況及動機等。重案組探員檢走棉被、嬰兒衣物等證物，兩夫婦育有一個九個月大男嬰，警方說他無任何傷痕。